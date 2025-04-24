Россиянин прятал наркотики на 16 млн в арендованном автомобиле и попался

В Иркутской области задержали пенсионера с партией наркотиков на 16 млн рублей

Хабаровчанин планировал продавать наркотики на территории ХМАО, но попался стражам порядка в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Недавно правоохранители из Иркутской области получили оперативную информацию и задержали автомобиль Toyota на подъезде к городу Зиме. За рулем находился 61-летний житель Хабаровска, который сделал в салоне тайник с запрещенным веществом. Три пакета с наркотиками обнаружили под ковриком переднего пассажирского места. Всего правоохранители нашли внутри арендованной иномарки порядка 4 кг «соли».

«Партию «синтетики» он забрал из схрона под Иркутском и планировал распространить частями на территории Ханты-Мансийского автономного округа. По предварительным оценкам, общая стоимость изъятых веществ на теневом рынке составляет 16 млн рублей», — отметил в ведомстве.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Наркокурьера отправили под стражу, его кураторов разыскивают.

Ранее на Псковской таможне задержали женщину, которая пыталась ввезти на территорию РФ наркотики, спрятанные в детских игрушках.