В Московском аэропорту обнаружили посылку с 50 кг наркотиков

В Шереметьево нашли посылку с наркотиками, задекларированную как добавки в пищу

В аэропорту Шереметьево таможня пресекла контрабанду 50 кг наркотиков из Стамбула. Запрещенные вещества в ведрах везли под видом растительных экстрактов в товарной партии, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) на официальном сайте.

Как уточнили в ведомстве, товар предназначался для компании по производству пищевых добавок, как экстракт каннабидиола без запрещенных в составе веществ. Однако экспертиза показала, что это наркотики. Позже выяснилось, что руководителем производства был 47-летний генеральный директор фирмы. Уточняется, что добавки изготавливались на складе и распространялись через маркетплейсы по России.

При обыске в квартире подозреваемого в столице правоохранители обнаружили три килограмма наркотиков и еще два нашли на складе, где производили продукт. По словам задержанного, он был уверен в легальности своего товара.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Накануне сообщалось, что сотрудники МВД и службы безопасности транспортно-логистической компании раскрыли схему маскировки и продажи наркотиков на Дальнем Востоке. Выяснилось, что работник одного из нелегальных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ получил в отделении фирмы в Хабаровске посылки с мультиварками, в которые его подельники прятали наркотики. Затем он поехал во Владивосток, чтобы сбыть незаконный товар.

Ранее МВД раскрыло группировку, легализовавшую 10 млрд рублей от продажи наркотиков.