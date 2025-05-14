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Россиянам перечислили растения, которые защитят от комаров в доме

Pravda.Ru: лаванда и базилик защитят от комаров в доме
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Pixabay

Некоторые растения могут очищать воздух и работать как природные репелленты для защиты от комаров и других насекомых. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, например, лаванда может избавить от комаров, моли и муравьев, ее можно высадить в клумбу или в горшок. Базилик является незаменимым в борьбе с мухами и комарами, его лучше размещать в горшке у кухонного окна. Лимонный запах мелиссы также может стать эффективным в этом вопросе, она подходит для посадки рядом с зонами отдыха.

Кроме того, отпугнуть вредителей можно с помощью хризантемы и розмарина.

«Размещайте такие растения у окон, дверей и на балконах — и получите зеленый щит от насекомых и приятный фон для дыхания», — добавили в сообщении.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, директор института Медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев до этого рассказал «Газете.Ru», что комары в России выступают источником трех угроз для здоровья. Они могут быть переносчиками лихорадки западного Нила, дирофиляриоза и тропических лихорадок.

Ранее дачникам рассказали, как защитить деревья от вредителей и болезней.

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