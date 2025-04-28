Названы три угрозы для здоровья от нашествия комаров

Комары в России выступают источником трех угроз для здоровья. Они могут быть переносчиками лихорадки западного Нила, дирофиляриоза и тропических лихорадок, рассказал «Газете.Ru» вирусолог, член-корреспондент РАН, директор института Медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«В целом, комары в нашей стране намного менее опасны, чем в тропических странах. Ни малярии, ни желтой лихорадки, ни Денге у нас нет. Пожалуй, самое опасное заболевание, которое могут переносить комары в России — лихорадка западного Нила. Впервые в нашей стране этот вирус появился в 1999 году, и с тех пор регулярно происходят вспышки. Это вирус птиц, человек заболевает сравнительно редко, однако у небольшой части людей заболевание может протекать очень тяжело, с развитием энцефалита. Риск заболевания растет к концу жаркого лета, до начала августа вероятность заболеть очень низкая. Вспышки возможны везде, в том числе и в Москве, вакцины не существует, специфической терапии тоже нет», — объяснил специалист.

На втором месте, по его словам, — дирофиляриоз. Это паразит, круглый червь, который у человека живет обычно под кожей, и личинки которого передают комары. Основной хозяин собаки, человек заболевает случайно и в России достаточно редко — порядка 100 случаев в год. Но в последние годы в связи с глобальным потеплением зона риска быстро расширяется на север.

«Еще двадцать лет эпицентр заболевания был в Ростовской области, а сегодня заразиться можно и в Москве. Главный способ борьбы — дегельминтизация собак, причем важно, чтобы регулярно пролечена была не только своя собака, но и все в радиусе 100-200 метров от тех мест, где часто бываете», – объяснил Лукашев.

На третьем месте, по словам вирусолога, — пока не риск, а угроза. В последние 15 лет в Краснодарском крае распространяются новые комары, которые могут переносить тропические лихорадки.

«Для того, чтобы у нас началась своя вспышка, должно произойти сразу несколько маловероятных событий, так что угроза пока гипотетическая, но то, что двадцать лет назад было невозможным — стало маловероятным», — заключил Лукашев.

Ранее было названо время возможного нашествия комаров в Москве и ближайших регионах.