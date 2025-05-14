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Раскрыты главные изменения в правилах зачисления в российские вузы в 2025 году

Специалист Хвостов: в 2025 году вузы РФ изменят правила зачисления абитуриентов
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Перед началом приемной кампании в вузах в 2025 году Минобрнауки изменило порядок зачисления абитуриентов. Одним из ключевых новшеств стало возвращение согласия на зачисление, рассказал RT директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов.

В последние несколько лет абитуриентов зачисляли просто по оригиналу аттестата, но теперь это правило отменили – чтобы поступить в вуз нужно своевременно предоставить документы и подать согласие на зачисление. Делается это с помощью портала «Госуслуг», на сайте университета или лично, пояснил эксперт.

Не менее важное новшество затрагивает саму конкурсную процедуру, которая теперь должна быть более прозрачной. Так, на официальных ресурсах – сайтах вузов, «Госуслугах» — учебное заведение должно публиковать списки подающих документы абитуриентов и конкурсные списки.

«Такая информация поможет поступающим оперативно отслеживать свою позицию в конкурсе и принимать взвешенные решения, — пояснил Хвостов. — Раньше конкурсные списки публиковались только во время этапа зачисления, но на сегодняшний день их можно будет увидеть на моменте подачи документов».

По-прежнему, как и предыдущие годы, абитуриенты смогут подать документы максимум в пять вузов, в каждом из них – на пять направлений. При этом поступающие будут указывать в заявлении, какие направления для них более приоритетны, какие – менее, исходя из чего будет проводиться конкурсный отбор. Причем изменить порядок приоритетов можно в любое время вплоть до завершения приемной кампании, подчеркнул эксперт.

Сами сроки приемной кампании тоже остались прежними – до 25 июля если нет следующих испытаний. После этого проводится в приоритетном порядке зачисление льготников и целевиков, а с 5 августа – основной этап.

Дополнительные баллы положены за спортивные успехи, ГТО, победы на олимпиадах и прочие достижения, напомнил специалист. Причем в этом году, по его словам, вузы сами решат, сколько баллов они начислят за то или иное достижение.

Напомним, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила принимать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани абитуриентов «столько, сколько нужно по нужным специальностям», а остальные студенты из регионов, по ее словам, «пусть учатся у себя дома». В Кремле заявили, что переподготовка учащихся по тем профессиям, которые менее востребованы в РФ, пагубно влияет на экономику, подробнее об инициативе и реакции экспертов – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России половину бюджетных мест в вузах распределят по госзаказу.

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