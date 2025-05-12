В России половину бюджетных мест в вузах распределят по госзаказу

Чернышенко: не менее 50% бюджетных мест в вузах РФ распределят по госзаказу

Не менее половины бюджетных мест планируют распределять путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов в приоритетных сферах экономики. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время переговоров с премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится в Telegram-канале правительства.

«Не менее половины бюджетных мест теперь будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер», — заявил он.

Чернышенко отметил, что планируется нормативно закрепить полномочия по регулированию коммерческого приема в вузы. Помимо этого, со следующего учебного года льготные кредиты под 3% будут доступны лишь для обучения по приоритетным для экономики направлениям, куда входят инженерные специальности.

До этого правительство России поддержало проект введения государственного регулирования приема в вузы на платное обучение. Законопроект предусматривает утверждение порядка и сроков определения объема приема в учебные заведения страны.

Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в РФ». В случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

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