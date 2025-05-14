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В Петербурге предложили пересадить полицейских на самокаты

Петербургский депутат Крупник предложил выдать полицейским самокаты и моноколеса
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Shutterstock

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил выдать электросамокаты сотрудникам патрульно-постовой службы и других подразделений полиции. Соответствующее предложение он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщил телеканал RT.

В обращении Крупник подчеркнул, развитие отрасли средств индивидуальной мобильности (СИМ) «диктует органам правопорядка оставаться наравне с развитием техники». По его словам, преступники и правонарушители уже освоили «новую техническую реальность» — грабитель или налетчик на электросамокате, гироскутере или моноколесе уже не является сюжетом фантастического произведения.

В связи с этим депутат предложил оценить идею оснащения полицейских, несущих службу на улицах российских городов, соответствующими транспортными средствами нового поколения.

«Это могли бы быть электросамокаты или иные средства, способные успешно вести преследование любых гражданских СИМ в городской тесноте», — говорится в обращении депутата.

До этого в России предложили ввести обязательную верификацию пользователей пунктов проката электросамокатов через портал «Госуслуг».

Ранее россиян призвали не использовать электросамокаты ночью.

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