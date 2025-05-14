Володин заявил, что лишь 1,5% детей мигрантов смогли сдать экзамен по русскому языку

Из почти 1800 заявившихся на тестирование по русскому языку детей мигрантов успешно справиться с заданиями смогли лишь 27. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

С начала проведения тестирования заявки подали 1762 человека. Однако к экзамену допустили только 335, а участие в нем приняли всего 44 ребенка из десяти регионов. По итогам проверки уровень знаний, необходимый для поступления в российскую школу, продемонстрировали лишь 27 детей.

Володин напомнил, что с апреля в России начал действовать новый закон, согласно которому дети мигрантов могут быть зачислены в образовательные учреждения только при наличии легального статуса в стране и достаточного владения русским языком.

Он также подчеркнул, что с прошлого года в стране приняли 15 законодательных инициатив, направленных на усиление контроля за миграцией. Все они уже вступили в силу. Спикер отметил важность последующего анализа работы новых норм и возможности их доработки при необходимости.

Накануне РБК писало, что к тестированию на знание русского языка для поступления в школу не допустили 81% детей-иностранцев. Тестирование прошли 44 из 335 допущенных к нему детей. Сдать тест удалось 27 из них, остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком, заявили в службе.

Ранее Минздрав не поддержал идею тестировать иностранных врачей на знание русского языка.