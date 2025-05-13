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К тестированию на русский язык не допустили 81% детей-иностранцев

РБК: 81% иностранных школьников не допустили к тестированию на русский язык
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РИА Новости

К тестированию на знание русского языка для поступления в школу не допустили 81% детей-иностранцев. Об этом сообщили РБК в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Закон об обязательном прохождении тестирования на знание русского при приеме в школу приняли в декабре прошлого года.

Среди основных причин отказа: неполный пакет предоставленных при направлении заявления документов, недостоверные сведения в них, отсутствие свободных мест в школах.

Пока тестирование прошли 44 из 335 допущенных к нему детей. Сдать тест удалось 27 из них, остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком, заявили в службе.

Первые результаты тестирования показывают, что новый порядок зачисления иностранных граждан в школы РФ позволяет регулировать вопрос обоснованности их приема в образовательные учреждения, считают в Рособрнадзоре.

В апреле сообщалось, что МВД разработало поправки, согласно которым образовательные учреждения должны передавать в ведомство сведения о детях мигрантов.

Ранее Минздрав не поддержал идею тестировать иностранных врачей на знание русского языка.

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