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Минздрав не поддержал идею тестировать иностранных врачей на знание русского языка

Минздрав не нашел оснований для проверки знания языка у иностранных врачей
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Tualek Photography/Shutterstock/FOTODOM

Минздрав России не считает нужным вводить отдельную проверку знаний русского языка для иностранных врачей при аккредитации. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на предложение депутата Сергея Леонова, который есть в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий предложил обязать медиков с иностранным гражданством сдавать языковой экзамен перед трудоустройством. По его мнению, тех, кто не владеет русским, нужно отсеивать и направлять на обучение.

В Минздраве пояснили, что такие требования уже есть в законе — иностранцы обязаны подтвердить знание русского языка, истории и основ законодательства РФ, чтобы получить разрешение на работу или проживание. После этого им выдается соответствующий сертификат.

Кроме того, сама процедура аккредитации врачей проводится на русском языке и включает тестирование, практические задания и решение кейсов, отметили в ведомстве.

Вопросы дополнительного обучения и курсов русского языка для работающих врачей, по словам представителей Минздрава, входят в полномочия региональных властей.

Ранее комитет ГД собрался направить в Генпрокуратуру обращение по нарушению в вузах, тестирующих мигрантов по русскому.

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