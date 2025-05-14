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«Синдром трех кресел»: россиянам рассказали, какой фактор часто провоцирует бессонницу

Профессор Бузунов: сидячий образ жизни может провоцировать бессонницу
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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

«Синдром трех кресел», при котором люди весь день проводят в сидячем положении, является одной из главных причин бессонницы. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, Заслуженный врач России Роман Бузунов.

«Беда, приводящая к нарушениям сна — «синдром трех кресел»: кресло в автомобиле (общественном транспорте), на работе и дома у телевизора. В то время как физическая нагрузка — одно из лучших средств борьбы со стрессом, вызывающим бессонницу», — подчеркнул профессор.

По его словам, сидячий образ жизни и «отсыпание» по выходным могут усугубить ситуацию с напряжением. При этом прогулки, спорт и другая активность в течение дня помогут снять его.

Врач-терапевт, пульмонолог-сомнолог, заведующий отделением сомнологии ФГБУ НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Дмитрий Дуйкин до этого говорил, что причинами бессонницы могут выступать некоторые продукты, включая молоко и выпечку, поэтому их стоит исключить из вечернего приема пищи. По его словам, они могут усугубить патологическую микрофлору кишечника и повысить уровень энергии, что и мешает заснуть.

Ранее был назван неожиданный симптом хронической усталости.

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