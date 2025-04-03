Врач назвал продукты, которые вызывают бессонницу

Причинами бессонницы могут выступать некоторые продукты, включая молоко и выпечку, поэтому их стоит исключить из вечернего приема пищи. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, пульмонолог-сомнолог, заведующий отделением сомнологии ФГБУ НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Дмитрий Дуйкин.

По его словам, они могут усугубить патологическую микрофлору кишечника и повысить уровень энергии, что и мешает заснуть.

«Кроме того, не лучшим вариантом для позднего ужина будет мясо, так как содержащийся в нем в большом количестве белок приводит к усиленной работе кишечника ночью. <...> Плюс я советую за несколько часов до сна не есть тиаминсодержащие продукты. А это помидоры и баклажаны. Они усиливают работу мозга, а перед сном это ни к чему», — отметил Дуйкин.

Помимо этого, врач не рекомендует употреблять перед сном бобовые, потому что они усилят газообразование, а также сельдерей и вино. Последние могут участить мочеиспускание. Он добавил, что для хорошего сна в целом не рекомендуется плотно ужинать.

Глава отдела продуктов Grubby Фергус Смитерс до этого говорил, что темный шоколад поможет быстрее заснуть, если съесть его перед сном. По его словам, в темном шоколаде есть аминокислота триптофан, которая повышает уровень серотонина, регулирующего сон и настроение.

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