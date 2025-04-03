Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал продукты, которые вызывают бессонницу

Врач Дуйкин: выпечка может вызывать бессонницу
close
Shutterstock/FOTODOM

Причинами бессонницы могут выступать некоторые продукты, включая молоко и выпечку, поэтому их стоит исключить из вечернего приема пищи. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, пульмонолог-сомнолог, заведующий отделением сомнологии ФГБУ НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Дмитрий Дуйкин.

По его словам, они могут усугубить патологическую микрофлору кишечника и повысить уровень энергии, что и мешает заснуть.

«Кроме того, не лучшим вариантом для позднего ужина будет мясо, так как содержащийся в нем в большом количестве белок приводит к усиленной работе кишечника ночью. <...> Плюс я советую за несколько часов до сна не есть тиаминсодержащие продукты. А это помидоры и баклажаны. Они усиливают работу мозга, а перед сном это ни к чему», — отметил Дуйкин.

Помимо этого, врач не рекомендует употреблять перед сном бобовые, потому что они усилят газообразование, а также сельдерей и вино. Последние могут участить мочеиспускание. Он добавил, что для хорошего сна в целом не рекомендуется плотно ужинать.

Глава отдела продуктов Grubby Фергус Смитерс до этого говорил, что темный шоколад поможет быстрее заснуть, если съесть его перед сном. По его словам, в темном шоколаде есть аминокислота триптофан, которая повышает уровень серотонина, регулирующего сон и настроение.

Ранее ученые выяснили, как использование смартфона в постели влияет на качество сна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами