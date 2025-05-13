Назван неожиданный симптом хронической усталости

Хроническая усталость, как правило, возникает из-за постоянных стрессов и перенапряжений, приводящих к нестабильной работе нервной системы. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова.

Серьезным признаком хронической усталости, по ее словам, является бессонница или постоянная сонливость.

«Когда, например, вы спите 3-4 дня подряд по 12 часов и все равно не можете выспаться. Либо наоборот: не можете около 2-3 недель уснуть. Хроническая усталость — это недовольство, упадок сил. Причем важно всегда сравнивать себя в прошлом и с настоящим (в этом состоянии)», — сказала Сальникова.

Она добавила, что если чувствуется упадок сил, несмотря на то, что отдых был совсем недавно, на это стоит обратить внимание.

Диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева до этого говорила, что хроническая усталость часто свидетельствует об острой нехватке витаминов и микроэлементов. К примеру, витамин D влияет на уровень энергии и настроение, при дефиците железа человек испытывает постоянную сонливость, а нехватка магния приводит к раздражительности, бессоннице и хроническому напряжению, объяснила специалист.

Ранее врач назвала два тревожных признака синдрома хронической усталости.