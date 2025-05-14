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Пожарные Якутска ликвидировали открытое горение в магазине электроники

МЧС: открытое горение в магазине в Якутске ликвидировано
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МЧС Республики Саха (Якутия)

В Якутске пожарные ликвидировали открытое горение в торговом помещении на проспекте Михаила Николаева. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Согласно данным ведомства, огонь охватил складские помещения, котельную и часть магазина. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.

На данный момент открытого пламени нет, но спасатели продолжают проливку и разбор поврежденных конструкций, чтобы исключить повторное возгорание.

Накануне сотрудники МЧС защищали от лесного пожара закрытый город Циолковский в Приамурье. Огонь в Свободненском районе быстро распространился из-за ветра и сухой погоды, растительность горела на площади в 8 кв. км. К тушению были привлечены более 70 человек и свыше 20 единиц техники. При этом на всей территории области действовал особый противопожарный режим.

Позднее огонь вплотную подошел к Циолковскому, где живут сотрудники космодрома Восточный. Выбраться из населенного пункта было практически невозможно — деревья тысячами полыхали вдоль трасс, однако в итоге возгорание удалось полностью ликвидировать.

Ранее в Приамурье сгорел единственный мост, соединявший поселок с городом.

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