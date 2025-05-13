Пожарные защищают от огня город рядом с космодромом Восточный

Сотрудники МЧС защищают от пожара город Циолковский в Амурской области

Сотрудники МЧС защищают от лесного пожара город Циолковский в Амурской области, близ которого расположен космодром «Восточный». Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве рассказали, что пожар в лесном массиве произошел в Свободненском районе Амурской области.

Огонь быстро распространяется из-за ветра и сухой погоды, растительность горит на 8 км.

«Пожарные МЧС России тушат огонь и защищают город Циолковский. На месте работают более 70 человек и свыше 20 единиц техники», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что на всей территории региона действует особый противопожарный режим.

Ситуация с лесными пожарами в Приамурье является чрезвычайно сложной. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 33 очага горения сухой растительности на площади свыше 1750 гектаров.

Ранее режим ЧС в связи с лесными пожарами объявили в Бурятии.