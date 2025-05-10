В Крыму семья с тремя детьми отравилась во время похода в горы

В Крыму сотрудники МЧС спасли семью из пяти человек, которая отправилась в поход в горы. Об этом сообщает ГКУ РК «Крым-Спас».
Семья, в которой трое детей, пошла в поход, но в какой-то момент все ее члены получили пищевое отравление, им понадобилась помощь специалистов.
«Спасатели обнаружили пострадавших около р. Бурульча, на Лопуховой поляне. На служебном автомобиле семью эвакуировали в с. Ивановка Симферопольского района», – сообщается в публикации.
Пострадавших передали медикам, в каком состоянии туристы находятся сейчас, не уточняется.
По данным местного управления МЧС, туристы отправились в поход в составе группы из 14 человек, путешественники не зарегистрировались должным образом.
До этого в Альпах спасли туристов, которые отправились в поход в шортах и кроссовках, у некоторых не было нужного снаряжения. Путешественники застряли в снегу и заблудились из-за тумана.
Ранее в Алтайском крае женщина заблудилась в лесу по дороге с работы.