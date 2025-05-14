Врач предупредил об опасности длительного сна

Сон более 10 часов в сутки повышает риск инсульта и диабета, кроме того, слишком длительный сон может быть симптомом скрытых заболеваний. Об этом РИА Новости рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

По его словам, длительный сон может привести к гипотиреозу, депрессии, синдрому апноэ, а также к риску развития диабета и инсульта.

Мартынов добавил, что организм сам подсказывает, сколько ему необходимо спать, но если человек спит по 10-12 часов в сутки и не чувствует бодрости, то это повод обратиться к врачу.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что тревожными признаками развития хронической усталости может быть невозможность восстановить силы за выходные и выявить источник утомления.

По ее словам, это состояние характеризуется снижением работоспособности и эмоционального фона без явных причин. Она отметила, что в этом случае человек не чувствует бодрость после привычного отдыха.

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