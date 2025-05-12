Эксперты назвали топ-5 способов вернуть энергию людям с хронической усталостью

Многие россияне страдают от синдрома хронической усталости – это сложное заболевание, при котором чувство истощения не проходит даже после отдыха и длится более полугода. Человек не может отдохнуть даже после сна, а минимальные физические и умственные нагрузки забирают остатки сил. Обычно врачи назначают таким людям комплексное обследование, но можно и самостоятельно начать предпринимать шаги для возвращения энергии, пишет 360.ru.

Среди частых симптомов синдрома хронической усталости называют также проблемы с концентрацией и памятью, ощущение «тумана» в голове, мышечную, суставную и головную боль, бессонницу или сонливость и чувствительность к свету и звукам. Пациентам с такими симптомами обычно назначают анализы крови и консультации невролога, эндокринолога и психотерапевта.

Способа полного излечения синдрома пока нет, но можно вернуть себе хотя бы часть энергии, выполнив пять самых эффективных методик. Первое место рейтинга заняло грамотное управление энергией и распределение нагрузки в течение дня. Можно, например, чередовать 20 минут работы и 10 минут отдыха.

На втором месте – здоровый сон, который помогут обеспечить отказ от кофеина, вечернего использования смартфона, консультация сомнолога.

Третье место топа занимает диета – важно, чтобы в ней было много овощей, белков, полезных жиров, а также достаточное количество воды. Четвертое место занимает физическая активность – например, йога, прогулки или растяжка, которые улучшают кровообращение и настроение.

Замыкает рейтинг психологическая поддержка – специалисты советуют обратиться к психотерапевту и пройти когнитивно-поведенческую терапию, которая помогает справиться с эмоциональными последствиями синдрома.

До этого нейробиологи обнаружили связь между мышечной усталостью и нейровоспалением. Нейровоспаление обычно возникает при таких состояниях, как длительный ковид, болезнь Альцгеймера и черепно-мозговые травмы. Как показали тесты, оно активирует иммунную систему мозга, что приводит к выделению цитокинов. Эти химические вещества, попадая в мышцы, нарушают работу митохондрий, снижая выработку энергии и вызывая усталость.

Ранее врач перечислила симптомы хронической усталости.