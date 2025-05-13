Врач назвала два тревожных признака синдрома хронической усталости

Тревожными признаками развития хронической усталости может быть невозможность восстановить силы за выходные и выявить источник утомления. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, это состояние характеризуется снижением работоспособности и эмоционального фона без явных причин. Она отметила, что в этом случае человек не чувствует бодрость после привычного отдыха.

Чтобы справиться с этим, врач посоветовала прибегнуть к санаторно-курортному лечению и ежедневно гулять, желательно перед сном.

«Состояние связано прежде всего именно с психической перегрузкой, а для ее преодоления важна физическая активность на свежем воздухе, во время которой организм получает много эндорфинов – гормонов, помогающих справиться с хронической усталостью», – сказала Чернышова.

Врач-психиатр, нарколог, к.м.н., руководитель столичной клиники Руслан Исаев до этого говорил, что люди с синдромом хронической усталости (СХУ) могут испытывать выраженную физическую усталость, которая не связана с нагрузкой.

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