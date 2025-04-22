Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего замглавреда «Новой газеты» осудили на шесть лет

Бывшего замглавреда «Новой газеты» Мартынова заочно приговорили к 6 годам колонии
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным по уголовной статье об организации деятельности нежелательной организации. Согласно решению суда, ему также запрещено администрировать сайты сроком на три года.

Обвинение Мартынову также было предъявлено заочно в ноябре 2024 года. Журналист объявлен в международный розыск.

До этого бывший главный редактор «‎Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в кассационном суде отказ в снятии статуса иноагента. Ему отказали в снятии статуса.

Уточняется, что Муратов участвовал в создании сообщений и материалов для нескольких СМИ-иноагентов, журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и экс-главреда радиостанции «‎Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иностранным агентом). Таким образом суд посчитал, что сам Муратов находится под иностранным влиянием и продолжал публиковать материалы о политической деятельности.

Ранее суд признал законным арест главреда «Новой газеты. Европы» Мартынова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами