Бывшего замглавреда «Новой газеты» осудили на шесть лет

Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным по уголовной статье об организации деятельности нежелательной организации. Согласно решению суда, ему также запрещено администрировать сайты сроком на три года.

Обвинение Мартынову также было предъявлено заочно в ноябре 2024 года. Журналист объявлен в международный розыск.

До этого бывший главный редактор «‎Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в кассационном суде отказ в снятии статуса иноагента. Ему отказали в снятии статуса.

Уточняется, что Муратов участвовал в создании сообщений и материалов для нескольких СМИ-иноагентов, журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и экс-главреда радиостанции «‎Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иностранным агентом). Таким образом суд посчитал, что сам Муратов находится под иностранным влиянием и продолжал публиковать материалы о политической деятельности.

Ранее суд признал законным арест главреда «Новой газеты. Европы» Мартынова.