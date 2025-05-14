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В Египте прооперировали российского туриста

Врачи в Египте провели успешную операцию на сердце российскому туристу
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Tamer A Soliman/Shutterstock/FOTODOM

Врачи в больнице Эль-Агуза в египетской Гизе провели успешную операцию на сердце российскому туристу. Об этом сообщили в местном минздраве, пишет РИА Новости.

В Эль-Агузу турист поступил из Хургады. Помимо гражданина РФ, срочная операция потребовалась пациенту из Саудовской Аравии.

«Первый случай относится к российскому туристу, которого доставили из Хургады в связи с нарушением проводимости сердца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянину установили временный кардиостимулятор.

В начале года сообщалось, что в Пакистане молодой человек решил снять ролик со львом и попал в больницу. Инцидент произошел на ферме, где владельцы разводят диких животных. Турист хотел снять видео со львом в клетке, но животное на него напало.

До этого в Индии тигр напал на фермера в лесу. Мужчина отправился за дровами, но в какой-то момент дикое животное проявило агрессию к человеку.

Ранее в Крыму туристы собрали в лесу грибы и оказались в больнице.

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