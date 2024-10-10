В Крыму туристы собрали в лесу грибы и оказались в больнице

В Крыму трое туристов попали с тяжелым отравлением в больницу после того, как употребили в пищу грибы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского центра медицины катастроф.

По словам медиков, 28 сентября на Симферопольскую станцию скорой помощи поступил вызов об отравлении грибами в одном из сел Бахчисарайского района. По прибытию на место фельдшеры обнаружили троих взрослых пациентов.

«Они рассказали, что приехали в Крым на отдых, и, гуляя в лесу, нашли и собрали незнакомые им грибы. Местные жители подтвердили, что эти грибы съедобны, поэтому туристы приготовили и съели их на ужин», — рассказали в пресс-службе центра.

Через некоторое время после ужина все туристы почувствовали недомогание — их беспокоила многократная рвота и снижение артериального давления — и обратились к медикам. Прибывшие по вызову врач Артур Корнейчук и фельдшер Алексей Злобин оценили состояние пациентов как тяжелое и госпитализировали их в Бахчисарайскую центральную районную больницу. Отравившимся оказали своевременную помощь, их здоровью ничего не угрожает.

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