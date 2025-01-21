Фермер вышел за дровами в лес и был съеден тигром

В Индии 55-летний фермер не выжил после встречи с тигром. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, недалеко от заповедника Катарниагхат. Житель деревни Маджра Банкати отправился собирать дрова в лесу, но в какой-то момент на него напал хищник.

Спустя некоторое время на поиски пострадавшего вышли члены семьи и деревенские жители. Фермера обнаружили в лесном массиве, но спасти не смогли. Животное полностью съело нижнюю часть корпуса, оставив только верхнюю и голову.

Семье пострадавшего выплатили компенсацию в размере пяти тысяч рупий (около шести тысяч рублей).

По словам местных властей, ситуация с хищниками в деревне находится под контролем. Однако местные жители боятся и требуют более жестких мер безопасности.

По данным издания, недавно произошел подобный инцидент в том же районе. Леопард задрал восьмилетнюю девочку.

Ранее в Индии односельчане не выжившего после встречи с тигром мужчины избили лесников.