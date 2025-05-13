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НАТО отказало российскому СМИ в аккредитации на встречу глав МИД альянса

НАТО отказало РИА Новости в аккредитации на встречу глав МИД альянса
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Johanna Geron/Reuters

НАТО отказалось аккредитовывать РИА Новости на саммит глав МИД стран Североатлантического альянса, который состоится в Турции. Об этом российское агентство сообщило в своем Telegram-канале.

«Уведомляем вас о том, что ваша заявка на аккредитацию для освещения неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье не была успешной», — указано в ответе НАТО.

Причины отказа не раскрываются, а журналисты утверждают, что подавали заявку без каких-либо нарушений.

В марте министерство иностранных дел Греции отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику на 2025 год. Корреспондентский пункт СМИ вынужденно закрылся после более чем 20 лет работы. Один из сотрудников управления международных общественных связей МИД Греции не смогла объяснить причин и предоставить детали соответствующего решения.

В российском посольстве назвали инцидент нарушением прав журналистов и принципов демократии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отказался продлить аккредитацию российского СМИ при своих институтах.

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