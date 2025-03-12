Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Греции вынудили РИА Новости закрыть корреспондентский пункт

МИД Греции вынудил РИА Новости закрыть корпункт, отказав собкору в аккредитации
close
Depositphotos

Министерство иностранных дел Греции отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту Геннадию Мельнику на 2025 год, корреспондентский пункт вынужденно закрывается после более 20 лет работы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в 2024 году аккредитация корреспонденту была продлена с задержкой. В текущем году власти Греции отказались продлить аккредитацию. Один из сотрудников управления международных общественных связей сообщила РИА Новости, что «положительного ответа» в 2025 году не будет, однако представитель не смогла объяснить причин и предоставить детали соответствующего решения.

«Без аккредитации дальнейшее пребывание корреспондента в Греции невозможно, в связи с чем корпункт вынужден прекратить работу», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. По словам главного редактора канала Маргариты Симоньян, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, а за июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали ответной мерой непредоставление аккредитации журналисту Le Monde.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами