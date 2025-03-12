Власти Греции вынудили РИА Новости закрыть корреспондентский пункт

Министерство иностранных дел Греции отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту Геннадию Мельнику на 2025 год, корреспондентский пункт вынужденно закрывается после более 20 лет работы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в 2024 году аккредитация корреспонденту была продлена с задержкой. В текущем году власти Греции отказались продлить аккредитацию. Один из сотрудников управления международных общественных связей сообщила РИА Новости, что «положительного ответа» в 2025 году не будет, однако представитель не смогла объяснить причин и предоставить детали соответствующего решения.

«Без аккредитации дальнейшее пребывание корреспондента в Греции невозможно, в связи с чем корпункт вынужден прекратить работу», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. По словам главного редактора канала Маргариты Симоньян, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, а за июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали ответной мерой непредоставление аккредитации журналисту Le Monde.