Евросоюз отказался продлить аккредитацию РИА Новости при своих институтах

ЕС отказался продлить аккредитацию РИА Новости при своих институтах на 2025 год

Комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза (ЕС) в Брюсселе отказался продлить соответствующую аккредитацию агентству РИА Новости на 2025 год, объяснив позицию санкционным режимом. Об этом сообщает агентство со ссылкой на письмо комитета.

«Замораживание финансовых средств и экономических ресурсов не является запретом на журналистскую деятельность, но представляет собой запрет на косвенное предоставление экономических ресурсов включенной в список организации, нанимающей журналистов», — говорится в заявлении.

В письме уточняется, что к подобным ресурсам относятся доступ в здания Европейского союза, а также к виртуальным инструментам европейских институтов.

В результате, отсутствие аккредитации в Евросоюзе не только лишает доступа на мероприятия для представителей СМИ, в том числе в формате видеоконференций, но также не позволяет своевременно получать различные материалы для ведения профессиональной деятельности, которые направляются аккредитованным журналистам.

РИА Новости направило апелляцию в комитет по аккредитации журналистов в ЕС в соответствии с действующей процедурой.

24 июня прошлого года ЕС принял 14-й пакет санкций в отношении РФ и определилось с датой вступления в силу запрета на вещание трех российских и одного чешского СМИ. Санкции коснулись новостного агентства РИА Новости, газеты «Известия» и «Российской газеты». Также под ограничения попал портал Voice of Europe, который базируется в Праге.

Ранее во Франции запретили вещание двух российских телеканалов.