В посольстве РФ ответили на отказ Греции аккредитовать РИА Новости

Отказ Греции аккредитовать шеф-корреспондента РИА Новости является вопиющим нарушением прав журналистов, принципов демократии. Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ.

«Этот шаг официальных Афин, без всякого сомнения, является вопиющим нарушением прав журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности», — заявил собеседник агентства.

В дипмиссии подчеркнули, что действия Афин противоречат, среди прочего, принципам демократии и свободы слова, а также правам граждан на свободное получение информации. В посольстве указали, что подобное показывает «выдавливание российских журналистов» с территории Греции.

12 марта Министерство иностранных дел Греции отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту Геннадию Мельнику на 2025 год. Корреспондентский пункт РИА Новости вынужденно закрывается после более 20 лет работы. Один из сотрудников управления международных общественных связей МИД Греции не смогла объяснить причин и предоставить детали соответствующего решения.

До этого стало известно, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. По словам главного редактора канала Маргариты Симоньян, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, а за июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол РФ назвал политическим решение ФРГ объявить сотрудников Первого канала угрозой.