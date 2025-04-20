В Челябинской области подросток ради забавы «заминировал» кафе и школу

В Челябинской области подросток присылал в школу и кафе сообщения о минировании

В Пласте Челябинской области 14-летний подросток отправил ложные сообщения о минировании кафе и школы, его задержали и возбудили уголовное дело. Об этом сообщает областное управление МВД.

На электронную почту одного из кафе в Пласте пришло сообщение, что заведение заминировано. Сотрудники тут же обратились в полицию. На место прибыли сотрудники спецслужб и ФСБ. Здание обследовали — сообщение оказалось ложным. Днем ранее аналогичное сообщение получили в одной из местных школ.

Выяснилось, что к рассылке сообщений причастен несовершеннолетний. 14-летний подросток признался, что сделал это ради забавы. В отношении школьника возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте.

До этого сообщалось, что в Костромской области ссора геймеров закончилась лжеминированиями зданий. Юноша из Ростовской области поссорился в онлайн-игре с другим игроком, который проживает в Костроме. Первый в качестве мести решил «заминировать» несколько зданий от имени обидчика. Он зарегистрировал несколько адресов электронной почты на разных сервисах и разослал в государственные организации и учреждения сообщения о якобы готовящихся актах терроризма.

Ранее школьник из Волгоградской области угрожал терактами в Югре.