«Потрогай мой большой зонтик»: за что Депардье получил полтора года?

Звезда французского кино Жерар Депардье осужден на 18 месяцев условно за сексуальные домогательства по отношению к двум женщинам на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. Доводы защиты, утверждавшей, что Депардье пусть и грубил, но руками никого не трогал, не убедили судью. «Газета.Ru» — о том, как шел процесс по делу и какие еще обвинения выдвинуты в адрес актера.

В Париже вынесли решение по делу Жерара Депардье, обвиненного в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам — 54-летней реквизитору и 36-летней помощнице режиссера — в 2021 году во время съемок фильма «Зеленые ставни». Актера признали виновным: как сообщает Reuters, судья Тьерри Донар нашел доводы защиты неубедительными. Жерара Депардье приговорили к 18 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере €20 тыс.

За что осудили Депардье

Перед судом 76-летний актер предстал в конце марта 2025 года. По заявлению реквизитора, которую в прессе называют Амели, однажды Депардье зажал ее между ног и грубо хватал за интимные места, используя обсценную лексику, — так, что ей пришлось вырываться в страхе.

«Безусловно, он знал, что мне страшно, я видела, как загорелись его глаза от удовольствия, что он внушает кому-то страх. Я помню эту дикость. Он правда привел меня в ужас — и это его забавляло», — говорила Амели в суде, согласно The Guardian.

По словам женщины, актер начал приставать к ней, когда она пыталась установить на площадке зонтики от солнца — он держал ее очень крепко и «с безумным видом» предлагал «потрогать его большой зонтик».

Вторая обвинительница — ассистент режиссера, имя которой не называется — заявила, что Депардье трижды трогал ее за грудь и ягодицы.

Слушания по делу проходили несколько дней. Представители обвинения называли Депардье «женоненавистником» и «сексуальным хищником», а также доказывали, что актер десятилетиями позволял себе грубо домогаться женщин, пользуясь высоким положением звезды французского кино.

«Может быть, вы думаете, что он великий актер, и любите его фильмы. Но он еще и сексуальный хищник», — заявляла адвокат Амели Карин Дурье Дьебо.

Она настаивала, что в киноиндустрии предпочитали прикрывать домогательства Депардье из-за его места в кинематографе — и таким образом он оказался в «системе безнаказанности».

Адвокат ассистента режиссера Клод Венсен в доказательство вины актера приводила длинный список бранных слов и грубых комментариев на сексуальные темы, которые допускал подсудимый во время съемок.

«Вот так Жерар Депардье ведет себя на съемочной площадке, такую атмосферу он создает вокруг себя», — заявляла она.

В качестве свидетельниц в суд были вызваны и другие женщины, в разные годы пострадавшие от приставаний актера. Так, 30-летняя актриса, которая снималась с Депардье в сериале «Марсель», когда ей было около 20, заявила, что «все знали» о его поведении. По ее словам, он засовывал руку ей в трусы, а когда она отвергла его домогательства, сказал: «Как? Я думал, ты хочешь успеха в кино». Еще одна свидетельница, журналистка, пожаловалась, что Депардье пытался потрогать ее за интимные места во время съемок на телевидении в 2007 году. О домогательствах актера заявила и костюмер, которую он, по ее словам, щупал в 2014 году, приговаривая: «Ты знаешь, кто я. Соглашайся. Я актер, я имею право».

Как защищался Депардье

В суде актер признавал, что вел себя на съемочной площадке некрасиво, однако факт домогательств категорически отрицал.

«Я вульгарный, грубый, похабный, это я признаю. Но я не трогаю», — заверял Депардье.

Он заявлял, что мог выкрикивать бранные слова, обозначающие мужские и женские половые органы, и говорить: «Здесь так жарко, что у меня даже не встает». Актер сравнивал это с поведением ребенка, который произносит «какашка», но соглашался, что в «новом мире» подобное звучит оскорбительно.

Во время слушаний Депардье назвал ассистента режиссера слишком хрупкой и признался, что предпочитал иметь дело с мужчинами, потому что женщин легко оскорбить бранными словами, над которыми «в старом мире смеялись». И действительно, один из членов съемочной группы отметил, что у актера был своеобразный ритуал — выкрикивать оскорбления перед началом сцены, а когда однажды молодая звукорежиссер принесла ему микрофон, он обозвал ее «шлюхой».

Он также возражал против того, чтобы его называли женоненавистником, утверждая: «Я обожаю женщин и женственность». А движение #MeToo, под эгидой которого идет борьба с сексуальными домогательствами, по его убеждению, «превращается в террор».

Адвокат актера Жереми Ассу, между тем, утверждал, что обвинившие его женщины — лгуньи и истерички, а суд над Депардье — это попытка «разрушить жизнь» известного человека.

«Сегодня обвинение в сексуальных домогательствах имеет эффект ядерной бомбы. Оно нейтрализует вас, убивает для общества», — цитирует его The Guardian.

Со стороны защиты на слушаниях выступили его дочь Роксана, бывшая партнерша Карин Силла и актер Венсан Перес. Также в качестве свидетельницы появилась 76-летняя актриса Фанни Ардан — давний друг Депардье, которая снималась в «Зеленых ставнях».

«Я никогда не видела с его стороны ничего шокирующего», — заявила она суду.

Тем не менее она отметила, что поведение, которое считалось приемлемым раньше, сегодня выглядит недопустимым.

«Что я хочу сказать суду, так это то, что я знаю: мир изменился, общество изменилось, стандарты уже другие. Вещи, которые мы раньше принимали, теперь неприемлемы», — сказала Фанни Ардан.

В чем еще обвиняют Депардье

В общей сложности в домогательствах Жерара Депардье обвинили более 20 женщин — однако большинство исков были отвергнуты из-за недостатка улик или за давностью произошедшего. Тем не менее в отношении актера идет еще одно расследование — актриса Шарлотт Арно обвинила его в изнасилованиях, которые дважды якобы имели место в 2018 году в его частном доме в Париже.

Заявление она подала еще в 2020-м: актриса, которой на момент нападения было 22 года, заявила, что приходила к Депардье — другу своего отца — за советом. Расследование этого дела еще идет. Актер обвинения отвергает.