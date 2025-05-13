В РФ подсчитали количество памятников в плохом состоянии

В России 13 975 памятников находятся в неудовлетворительном состоянии, усилия властей направлены на их восстановление. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече президента Владимира Путина с членами «Деловой России», передает ТАСС.

Зампред правительства рассказала, что министерство культуры вместе с другими ведомствами подготовило программу до 2045 года по приведению в порядок соответствующих объектов.

По словам Голиковой, до 2030 года речь идет о работе над тысячей памятников. В настоящее время проходит согласование финансовых параметров.

«До 15 мая этого года, то есть вот уже на днях, министерство культуры вместе с министерством строительства должны представить дорожную карту пересмотра соответствующих реставрационных нормативов для того, чтобы в 2026 году мы эту работу завершили», — уточнила вице-премьер.

До этого Голикова оценила потребность России в кадрах. По ее словам, в стране до 2030 года предстоит заместить в связи с выходом на пенсию больше 10 млн работников.

Ранее президент Словакии высказался о разрушении памятников красноармейцам в Европе.