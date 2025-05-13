Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ подсчитали количество памятников в плохом состоянии

Голикова: 13 975 памятников в России находятся в неудовлетворительном состоянии
close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России 13 975 памятников находятся в неудовлетворительном состоянии, усилия властей направлены на их восстановление. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече президента Владимира Путина с членами «Деловой России», передает ТАСС.

Зампред правительства рассказала, что министерство культуры вместе с другими ведомствами подготовило программу до 2045 года по приведению в порядок соответствующих объектов.

По словам Голиковой, до 2030 года речь идет о работе над тысячей памятников. В настоящее время проходит согласование финансовых параметров.

«До 15 мая этого года, то есть вот уже на днях, министерство культуры вместе с министерством строительства должны представить дорожную карту пересмотра соответствующих реставрационных нормативов для того, чтобы в 2026 году мы эту работу завершили», — уточнила вице-премьер.

До этого Голикова оценила потребность России в кадрах. По ее словам, в стране до 2030 года предстоит заместить в связи с выходом на пенсию больше 10 млн работников.

Ранее президент Словакии высказался о разрушении памятников красноармейцам в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами