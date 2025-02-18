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Оценена потребность России в кадрах

Голикова: в России предстоит заместить больше 10 млн работников
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

России до 2030 года предстоит заместить в связи с выходом на пенсию больше 10 млн работников, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет агентство «Интерфакс».

Как отметила Голикова, российская экономика будет нуждаться в 3,1 млн сотрудников к 2030 году.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз руководителя исследовательского центра SuperJob Натальи Головановой написала, что дефицит кадров в России начнет разрешаться не раньше конца 2020-х годов.

Проблема нехватки рабочих рук в стране пойдет на спад, когда на рынок труда выйдет новое поколение, считает эксперт. В настоящее время, по словам Головановой, из-за демографического спада девяностых сокращается любимое работодателями поколение от 30 до 40 лет. Сотрудники все чаще уходят в сферу самозанятости, а наем мигрантов обходится дороже из-за ужесточения законодательства.

Во вторник «Известия» со ссылкой на приказ Минтруда от 17 февраля написали, что женщинам разрешили управлять экскаваторами и погрузчиками.

Ранее в России рассказали о ситуации на рынке труда в IT-сфере.

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