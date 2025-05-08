Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил признательность солдатам Красной армии за вклад в освобождение страны от нацизма и резко осудил случаи сноса памятников в их честь, происходящие в последнее время. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, освободители Словакии навсегда останутся солдатом Красной армии, и их подвиг достоин уважения.

«Разрушение этих памятников — это не выражение свободы мнений, а акт дикости, который должен быть решительно осужден», — заявил Пеллегрини.

Глава государства подчеркнул важность бережного отношения к исторической памяти и ее передачи будущим поколениям.

Центральные торжества, приуроченные к 80-летию окончания Второй мировой войны, в этом году проходят на территории аэродрома в городе Пьештяны, в 87 километрах от столицы. В мероприятиях участвуют высшие должностные лица страны. На организацию празднования из госбюджета выделено свыше 700 тысяч евро. Программа включает церемонию возложения венков к мемориалу румынским солдатам, павшим за освобождение Словакии, показ военной техники и культурные выступления.

Ранее в России возбудили уголовные дела в отношении более 50 европейских чиновников за уничтожение памятников.