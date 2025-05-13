Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На территории ЛНР задержали украинского боевика

СК РФ: в ЛНР задержали участника украинского террористического батальона
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Правоохранители задержали в Луганской народной республике (ЛНР) украинского боевика, в прошлом участвовавшего в боевых действиях в составе запрещенного в России террористического батальона «Донбасс». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Елену Марковскую.

Она рассказала, что мужчина принимал активное участие в боевых действиях с июня 2019 года. В том числе он был вовлечен в операции, направленные на принуждение жителей ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) к отказу от волеизъявления о самоопределении.

По словам Марковской, фигуранта уголовного дела поймали сотрудники Управления ФСБ РФ по Федеральной службе войск национальной гвардии.

«Следователем <...> продолжается сбор и фиксация доказательств, а также проверяется его (украинского боевика — «Газета.Ru») причастность к совершению иных преступлений», — добавила помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике.

12 мая суд в Москве заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии в рамках уголовного дела об экстремизме. Причиной послужили его призывы применять насилие по отношению к россиянам.

Ранее в ДНР заочно осудили азербайджанского наемника, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами