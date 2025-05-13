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В Ростовской области жалуются на затянувшийся ремонт мемориала Воинской славы

Жители Морозовска возмущены состоянием памятника героям войны

В Морозовске Ростовской области местные жители возмущены состоянием мемориала Воинской славы. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов №1».

Горожане утверждают, что обещанная реконструкция памятника фактически заморожена, и к празднованию Дня Победы он находился в неудовлетворительном состоянии.

Жители Морозовска требуют от властей немедленно возобновить работы по благоустройству, чтобы вернуть мемориалу достойный вид, отражающий его важность для города и память о героях Великой Отечественной войны.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, комментируя ситуацию, отметил, что капитальный ремонт планируют завершить в конце августа.

«… еще раз обращаю внимание всех глав муниципалитетов на необходимость заранее информировать о возникающих трудностях», – написал чиновник в своем Telegram-канале.

9 мая жители Зеленокумска Ставропольского края выразили недовольство состоянием панно с фотографиями участников Великой Отечественной войны, на котором многие изображения оказались перевернутыми и «обезглавленными».

Ранее сообщалось, что на Кубани мемориал отремонтировали скотчем.

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