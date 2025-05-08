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В Ставропольском крае возмущены состоянием панно ко Дню Победы

Жители Ставропольского края возмущены «обезглавленными» изображениями ветеранов
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Telegram-канал Блокнот Ставрополь

Жители Зеленокумска Ставропольского края выразили возмущение состоянием панно с фотографиями участников Великой Отечественной войны, на котором многие изображения оказались «обезглавленными». Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Ставрополь».

«Никто не сказал о том, что много фотографий в верхних рядах стоят без голов. <...> Также много фотографий мало того, что спрятаны за символами флагов, много фотографий перевернуты вверх ногами. И стоят боком, это тоже недопустимо!» — передает слова жительницы города источник.

Вскоре после публикации власти демонтировали конструкцию. Глава Советского округа Сергей Гультяев заявил, что о недопустимости подобного обращения с памятью предков, и пообещал, что панно будет отреставрировано и размещено на том же месте.

До этого жители Санкт-Петербурга возмутились памятником «Родина-мать» в сандалиях на площади Победы. В результате памятник заменили другой скульптурой.

Ранее Мария Захарова рассказала, в каких странах больше всего осквернений памятников красноармейцам.

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