Тюменец сорвался с балкона во время пожара

В Тюмени мужчина попал в больницу после того, как выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на балконе восьмого этажа. По словам очевидцев, пострадавший сидел в помещении и громко кричал.

На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина выпал из окна и зацепился за карниз, пытался забраться вверх, но в какой-то момент не удержался и спикировал вниз.

Упав, пострадавший смог самостоятельно встать. Тем не менее ему понадобилась помощь медиков.

В полиции подтвердили информацию о происшествии.

«В квартире он находился один. На балконе произошло возгорание. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии опьянения», – сообщается в публикации.

Информация о состоянии мужчины не уточняется.

До этого в Подмосковье 12-летний мальчик спас выпавшего из окна девятого этажа четырехлетнего ребенка. Школьник поймал пострадавшего до того, как тот упал на землю. Тем не менее, ребенок получил перелом.

Ранее в Новоуральске ребенок проломил голову, выпав из окна третьего этажа.