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Невменяемый мужчина избил соседку во дворе дома в Воронеже и попал на видео

В Воронеже невменяемый мужчина избил соседку во дворе дома

В Воронеже мужчина набросился на соседку и избил ее во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Урицкого. Мужчина без каких-либо видимых причин набросился на соседку, сбил женщину с ног, а затем избил ее.

Пострадавшая была госпитализирована с кровоизлиянием. Информация о происшествии направлена в правоохранительные органы.

На данный момент мотивы нападения остаются неизвестными. Сообщается, что нападавший может быть невменяемым.

До этого в Якутии 55-летний инвалид избил 29-летнюю возлюбленную из-за ревности и удерживал ее против воли. Мужчина признал факт нанесения побоев своей избраннице. Теперь в случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Воронеже задержали девушку по подозрению в избиении мужчины ради видео.

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