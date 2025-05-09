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В Воронеже задержали девушку по подозрению в избиении мужчины ради видео

Нижегородку, которая могла избить мужчину ради видео, задержали в Воронеже

В Воронеже задержали девушку по подозрению в избиении жителя Нижнего Новгорода ради контента для соцсетей. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской полиции.

По данным ведомства, полицейские установили местонахождение 19-летней хулиганки в Воронеже и во время служебной командировки задержали ее и доставили в Нижегородскую область.

По ходатайству следователя девушку арестовали.

Жительница Нижнего Новгорода напала на молодого человека 6 мая. На опубликованных в Telegram-канале кадрах видно, как девушка избивает мужчину ногами по голове и другим частям туловища, сам пострадавший тем временем закрывает лицо руками. При этом все происходящее снимают знакомые девушки.

Вскоре после избиения на место прибыли медики. Игнорируя присутствие фельдшера, девушка несколько раз ударила молодого человека ногами по голове. По данным СМИ, в день инцидента пострадавшего избили знакомые 19-летней девушки, затем за дело принялась она сама. Известно, что у нее есть свой Telegram-канал, куда она выкладывает подобные видео с разными участниками. Соответствующие кадры она снимает якобы ради хайпа. Владелица заявляет, что «ей ничего не будет».

Ранее житель Ленобласти надругался над женщиной и пытался вывезти ее в Петербург.

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