Россиянин-инвалид избил возлюбленную из-за ревности

В Якутии 55-летний инвалид из-за ревности избил 29-летнюю возлюбленную. Об этом со ссылкой на МУ МВД России «Якутское» сообщает inva.news.

Инцидент произошел 6 апреля. В полицию поступило заявление о том, что житель Верхоянского района избил свою и удерживал ее против воли. Нападавший сообщил прибывшему на место участковому, что у него с избранницей возник конфликт на почве ревности.

Подозреваемый, имеющий инвалидность II группы, признал факт нанесения телесных повреждений женщине. Информации о ее состоянии не поступало.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого пьяный ревнивец разбил пивной бокал о голову возлюбленной в российском селе. Одновременно он высказывал в ее адрес угрозы физическим устранением.

Ранее в Хакасии мужчина заподозрил супругу в неверности и сломал ей ребра.