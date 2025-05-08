Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин-инвалид избил возлюбленную из-за ревности

В Якутии инвалид избил возлюбленную из-за ревности
close
Depositphotos

В Якутии 55-летний инвалид из-за ревности избил 29-летнюю возлюбленную. Об этом со ссылкой на МУ МВД России «Якутское» сообщает inva.news.

Инцидент произошел 6 апреля. В полицию поступило заявление о том, что житель Верхоянского района избил свою и удерживал ее против воли. Нападавший сообщил прибывшему на место участковому, что у него с избранницей возник конфликт на почве ревности.

Подозреваемый, имеющий инвалидность II группы, признал факт нанесения телесных повреждений женщине. Информации о ее состоянии не поступало.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого пьяный ревнивец разбил пивной бокал о голову возлюбленной в российском селе. Одновременно он высказывал в ее адрес угрозы физическим устранением.

Ранее в Хакасии мужчина заподозрил супругу в неверности и сломал ей ребра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами