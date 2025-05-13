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Собака напала на восьмилетнюю девочку и искусала ей ногу в Петербурге

В Петербурге собака набросилась на девочку и искусала ей ногу
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Adam Lawrence/moodboard/Global Look Press

В Петербурге восьмилетняя девочка пострадала из-за нападения собаки. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 12 мая в районе Полюстрово около дома №3/1 по улице Корнея Чуковского. Собака набросилась на девочку и искусала ее.

Родители доставили ребенка в травмпункт с укушенной раной левого бедра. Пострадавшую госпитализировали в Детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

До этого алабай вырвался с участка в Подмосковье и набросился на ребенка. Малолетнему на помощь пришли прохожие, которые сразу же подбежали к нему и совместными усилиями отогнали агрессивную собаку. Ребенку удалось избежать серьезных травм.

Ранее агрессивная собака искусала женщину и держит в страхе весь двор во Владивостоке.

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