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Агрессивная собака искусала женщину и держит в страхе весь двор во Владивостоке

Во Владивостоке агрессивная собака искусала женщину и держит двор в страхе

Во Владивостоке женщина подверглась нападению агрессивной собаки, которая держит в страхе весь двор. Об этом сообщает DPS VL.

Инцидент произошел еще 1 ноября прошлого года на улице Кузнецова, однако известно об этом стало лишь сейчас. Собака, ранее нападавшая на питомца женщины, внезапно атаковала саму хозяйку. Пострадавшая получила травмы, подтвержденные судебно-медицинской экспертизой. Несмотря на заявление в полицию с приложением всех документов, в возбуждении уголовного дела было отказано.

Женщина отмечает, что обращалась в полицию еще после первого инцидента, но получила ответ, что реагировать будут только после нападения на человека. Сейчас пострадавшая опасается выходить из дома и просит помощи.

До этого в Ачинске стая бродячих собак искусала мужчину и разорвала ему одежду. Пострадавший был госпитализирован, подробной информации о его состоянии не поступало.

Ранее алабай вырвался с участка в Подмосковье и набросился на ребенка.

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