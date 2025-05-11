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Алабай вырвался с участка в Подмосковье и набросился на ребенка

В Подмосковье алабай вырвался с участка и набросился на ребенка

В Подмосковье собака породы алабай вырвалась с частного участка и набросилась на ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Шатура».

Инцидент случился, когда алабай вырвался с частной территории на улице Пионерской в городе Шатуре. Пес набросился на ребенка, который проезжал мимо на велосипеде, и повалил его на землю.

Малолетнему на помощь пришли прохожие, которые сразу же подбежали к нему и совместными усилиями отогнали агрессивную собаку. Предварительно, серьезных травм ребенку удалось избежать.

До этого в Свердловской области собаки искусали мужчину на глазах хозяйки, которая их спустила. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности владельцев собак.

Ранее агрессивный питбуль сбежал от хозяев и напал на двух жительниц Пермского края.

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