Первый замгубернатора Белгородской области вступил в «БАРС-Белгород»

Первый замгубернатора Белгородской области Пономарев вступил в «БАРС-Белгород»

Первый заместитель губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Илья Пономарев записался в отряд «БАРС-Белгород». Об этом сообщает портал bel.ru.

«Еще один чиновник решил временно прекратить свою работу в областном правительстве и вступить в отряд «БАРС-Белгород»», — говорится в сообщении.

Чиновник подписал контракт с батальоном три дня назад, 10 мая.

Пономарев официально вступил в должность вице-губернатора в марте текущего года. Он заместил ушедшего Дмитрия Гладского.

В данный момент в отряде «БАРС-Белгород» проходит службу мэр города Валентин Демидов.

До этого сообщалось, что министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Белгородской области Алексей Ботвиньев ушел на службу в «БАРС-Белгород». Отмечается, что глава региона сообщил о переходе Ботвиньева на оперативном совещании. Публично о своем уходе министр ЖКХ нигде не заявлял. Когда именно чиновник подписал контракт с Минобороны — неизвестно.

Ранее сына советника губернатора комиссовали из зоны СВО.