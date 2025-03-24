Министр ЖКХ Белгородской области ушел в «БАРС-Белгород»

Министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Белгородской области Алексей Ботвиньев ушел на службу в «БАРС-Белгород». Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород-Молния» со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Отмечается, что глава региона сообщил о переходе Ботвиньева на оперативном совещании. Публично о своем уходе министр ЖКХ нигде не заявлял. Когда именно чиновник подписал контракт с Минобороны — неизвестно.

5 февраля сообщалось, что в Белгородской области глава министерства здравоохранения региона Андрей Иконников вступил в добровольческий отряд «БАРС-Белгород», чтобы организовать работу медицинской службы в зоне специальной военной операции (СВО). Иконников отметил, что по мере возможности будет выходить на связь и рассказывать о происходящем. В качестве временно исполняющего обязанности руководителя он оставил своего заместителя Людмилу Крылову.

Ранее сына советника губернатора комиссовали из зоны СВО.