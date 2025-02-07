Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сына советника губернатора комиссовали из зоны СВО

Сына советника свердловского губернатора Куйвашева комиссовали из зоны СВО
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Сына советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева комиссовали из зоны специальной военной операции (СВО) из-за потери глаза.
Об этом сообщил Сайгид Билалов — советник Куйвашева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, врачи не смогли восстановить его сына Руслана. Билалов отметил, что у его сына диагностировали и другие сложности со здоровьем. Он добавил, что уже встретил сына дома. Советник губернатора добавил, что самое главное, что его сын вернулся живой.

5 февраля сообщалось, что в Белгородской области глава министерства здравоохранения региона Андрей Иконников вступил в добровольческий отряд «БАРС-Белгород», чтобы организовать работу медицинской службы на СВО. Иконников отметил, что по мере возможности будет выходить на связь и рассказывать о происходящем. В качестве временно исполняющего обязанности руководителя он оставил своего заместителя Людмилу Крылову.

Ранее в России захотели упростить процедуру банкротства для участников СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами