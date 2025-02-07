Сына советника губернатора комиссовали из зоны СВО

Сына советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева комиссовали из зоны специальной военной операции (СВО) из-за потери глаза.

Об этом сообщил Сайгид Билалов — советник Куйвашева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, врачи не смогли восстановить его сына Руслана. Билалов отметил, что у его сына диагностировали и другие сложности со здоровьем. Он добавил, что уже встретил сына дома. Советник губернатора добавил, что самое главное, что его сын вернулся живой.

5 февраля сообщалось, что в Белгородской области глава министерства здравоохранения региона Андрей Иконников вступил в добровольческий отряд «БАРС-Белгород», чтобы организовать работу медицинской службы на СВО. Иконников отметил, что по мере возможности будет выходить на связь и рассказывать о происходящем. В качестве временно исполняющего обязанности руководителя он оставил своего заместителя Людмилу Крылову.

Ранее в России захотели упростить процедуру банкротства для участников СВО.