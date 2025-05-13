Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажирка, которую ошпарили кипятком на борту самолета, подала в суд на авиакомпанию

Жительница США получила жуткие ожоги на борту самолета по вине экипажа
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

В США местная жительница подала гражданский иск на авиакомпанию Delta Air: как утверждает заявительница, во время полета она получила ужасные ожоги по вине экипажа компании, и первую помощь ей никто не оказал. Об этом сообщает Paddle Your Own Kanoo.

Инцидент произошел 19 августа 2024 года на борту самолета, выполнявшего рейс из Детройта (США) в Амстердам (Нидерланды). Как утверждает потерпевшая Кимберли Хики, во время раздачи питания стюард поставил на ее столик чашку с кипятком. Она соскользнула и опрокинулась женщине на ноги, ошпарив ей низ живота и бедра.

Далее, по словам Хики, бортпроводники просто проигнорировали ее травмы. Женщина отметила, что ожидала, что они поищут среди пассажиров врача, или свяжутся по спутниковому телефону с медслужбой, чтобы попросить совета.

Женщина была разочарована, что осталась без помощи. Когда она пожаловалась на ситуацию сотрудникам авиакомпании в аэропорте пункта назначения, ей якобы ответили, что такие случаи происходят регулярно.

Потерпевшей потребовалась медицинская помощь. В медцентре ей диагностировали ожоги второй и третьей степеней. Она долгое время лечилась в ожоговом центре и не могла вести привычную жизнь. Оправившись после инцидента, она пошла искать справедливость в суде.

Ранее россиянин попытался отсудить у авиакомпании почти полмиллиона за опоздание на рейс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами