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Россиянин попытался отсудить у авиакомпании почти полмиллиона за опоздание на рейс

Россиянин попытался отсудить 450 тысяч рублей за опоздание на рейс в Венесуэлу

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Shutterstock

Россиянин попытался отсудить у авиакомпании почти полмиллиона рублей за опоздание на рейс из  Москвы  на остров Маргарита. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Удмуртии.

В заявлении подчеркивается, что турист из Сарапула приобрел тур в Венесуэлу за 150 тысяч рублей. Самолет должен был вылететь из Москвы, для этого россиянин купил билеты на рейс до столицы из Ижевска, но его задержали на семь часов из-за неисправности. В результате путешественник не смог воспользоваться путевкой.

Турист обратился в суд с намерением получить от перевозчика компенсацию за тур в размере его стоимости, а также еще 300 тысяч рублей за моральный ущерб.

В рамках заседания представитель авиакомпании заявил, что рейс из Ижевска в Москву задержали из-за выявленных проблем с топливной системой самолета, которые было необходимо устранить.

В публикации подчеркивается, что рейс был отложен в связи с требованиями безопасности, что является обстоятельством, которое освобождает авиакомпанию от ответственности. Суд встал на сторону перевозчика, отмечается в заявлении.

В апреле сообщалось, что российская авиакомпания Utair обратилась в суд с иском к мужчине, из-за которого пилотам пришлось экстренно сажать самолет.

Ранее крупнейший авиаперевозчик Австралии выплатит компенсации за обман пассажиров.

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