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В США полицейский помог сове, потерявшейся на оживленной парковке

UPI: в США полицейский нашел детеныша совы на парковке и отдал ветеринарам
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Police Department

В США полицейский помог маленькой сове, которая потерялась и оказалась на оживленной парковке, пишет UPI.

Инцидент произошел в Клируотере, Флорида, когда сотрудник правоохранительных органов заметил восточного сыча, оказавшегося в зоне движения автомобилей. Сначала он аккуратно перенес птенца в безопасное место неподалеку и некоторое время наблюдал, не появится ли поблизости взрослая сова. Однако, убедившись, что та не возвращается за своим детенышем, вызвал специалистов.

На место прибыл сотрудник Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата, который доставил совенка в реабилитационный центр для хищных птиц. В офисе шерифа напомнили, что при обнаружении детенышей диких животных важно сначала понаблюдать за ними на расстоянии. Однако если животное находится в опасности, как в этом случае, его следует осторожно переместить в безопасное место и обратиться к профессионалам.

Ранее в США спасли застрявшего в канализационной решетке енота.

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