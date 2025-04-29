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Минфин России предложил новые льготы для участников СВО

Минфин предложил участникам СВО льготы по транспортному и земельному налогу
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Нина Зотина/РИА Новости

Минфин России предложил участникам специальной военной операции на Украине (СВО) и членам их семей льготы по транспортному и земельному налогу. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

«Установление льготы по транспортному и земельному налогу для участников специальной военной операции и членов их семей. Предоставление налоговых вычетов для многодетных родителей по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в объеме, предусмотренном указом президента РФ от 23.01.2024 № 63», — указано в предложениях финансового ведомства.

Также участников СВО и членов их семей предлагается освободить от необходимости платить туристический налог за проживание при санаторно-курортном лечении.

Депутат Государственной думы Александр Якубовский также напомнил, что участники специальной военной операции (СВО), а также члены их семей, освобождены от начисления пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.

Ранее Минфин отказал участникам СВО в льготной ипотеке.

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