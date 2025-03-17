В России хотят ускорить выплату пособий участникам СВО, получившим ранения

Для выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые не могут больше участвовать в боевых действиях в связи с получением ранения, могут ввести предельный срок. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение Госдумы партия «Единая Россия», говорится на ее официальном сайте.

Уточняется, что сейчас срок осуществления таких выплат устанавливается каждым государственным органом, предусматривающим военную службу, самостоятельно. Такая ситуация зачастую влечет долгое ожидание выплат и, как следствие, жалобы со стороны военнослужащих.

Депутаты «Единой России» предложили обязать ведомства и организации не дольше 15 дней проверять документы, необходимые для осуществления выплаты. После подтверждения полноты комплекта документов предлагается производить выплату в срок, также не превышающий 15 дней. В итоге в среднем вся процедура должна занимать не больше месяца.

До этого было названо условие для получения участниками спецоперации на Украине единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей. Для этого военнослужащий должен написать рапорт командиру воинской части, в которой проходит службу по контракту. Деньги должны поступить на счет в течение десяти рабочих дней со дня издания приказа.

Ранее стало известно, что в России планируют ускорить выплаты семьям участников СВО.